Женщину, найденную без головы в парке Екатеринбурга, убил сын

Стало известно, что женщину, найденную без головы в парке Екатеринбурга, убил сын. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

21-летний Куванчбек стал подозреваемым в убийстве своей 41-летней матери, Шанхазы. Тело женщины было найдено в парке, а личность погибшей установили силовики по отпечаткам пальцев.

По данным следствия, между матерью и сыном часто возникали конфликты.

Куванчбек признался, что ему не составило труда расправиться с матерью, так как он имел опыт забоя домашнего скота. В ходе преступления он отрубил женщине голову, которую затем спрятал в пакете и выбросил всего в 200 метрах от места, где находилось тело.

Фото: Плохие новости 18+