Здание тренинг-конюшни и производственный корпус Старожиловского конного завода выставят на тогри

Отметим, что постройки имеют статус объектов федерального значения, являются памятниками архитектуры. Общая площадь конюшни составляет более 5 тыс. кв. м, производственного корпуса 2,5 тыс. кв. м. Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Торги планируются в IV квартале 2026 года.