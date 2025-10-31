Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
503
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 794
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 191
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 496
Здание тренинг-конюшни и производственный корпус Старожиловского конного завода выставят на тогри
Здание тренинг-конюшни и производственный корпус Старожиловского конного завода готовят в тограм. Об этом сообщает сайт «наследие. рф».

Отметим, что постройки имеют статус объектов федерального значения, являются памятниками архитектуры.

Общая площадь конюшни составляет более 5 тыс. кв. м, производственного корпуса 2,5 тыс. кв. м. Оба здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Торги планируются в IV квартале 2026 года.