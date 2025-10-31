За ночь над российскими регионами сбили 130 украинских БПЛА
Отмечается, что дроны были замечены в Тамбовской, Орловской, Волгоградской, Ярославской, Владимирской, Калужской областях и других.
За ночь над российскими регионами сбили 130 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили:
- 31 — над территорией Курской области,
- 21 — над территорией Воронежской области,
- 14 — над территорией Белгородской области,
- 10 — над территорией Брянской области,
- 9 — над территорией Орловской области,
- 9 — над территорией Тамбовской области,
- 9 — над территорией Тульской области,
- 6 — над территорией Липецкой области,
- 6 — над территорией Ярославской области,
- 5 — над территорией Ростовской области,
- 4 — над территорией Волгоградской области,
- 3 — над территорией Калужской области,
- 2 — над территорией Рязанской области,
- 1 — над территорией Московского региона.