Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 721
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 145
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 433
За ночь над российскими регионами сбили 130 украинских БПЛА
Отмечается, что дроны были замечены в Тамбовской, Орловской, Волгоградской, Ярославской, Владимирской, Калужской областях и других.

За ночь над российскими регионами сбили 130 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Дроны перехватили и уничтожили:

  • 31 — над территорией Курской области,
  • 21 — над территорией Воронежской области,
  • 14 — над территорией Белгородской области,
  • 10 — над территорией Брянской области,
  • 9 — над территорией Орловской области,
  • 9 — над территорией Тамбовской области,
  • 9 — над территорией Тульской области,
  • 6 — над территорией Липецкой области,
  • 6 — над территорией Ярославской области,
  • 5 — над территорией Ростовской области,
  • 4 — над территорией Волгоградской области,
  • 3 — над территорией Калужской области,
  • 2 — над территорией Рязанской области,
  • 1 — над территорией Московского региона.