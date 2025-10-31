За неделю еще 32 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю

За неделю еще 32 рязанца получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего с начала 2025 года 1807 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5 187 600 рублей.

Рязанцам напомнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно для здоровья, так как у продавцов нет санитарных книжек.