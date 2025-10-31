За неделю 146 рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

С начала года 10 657 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов за парковку на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках составила 10 657 000 рублей.