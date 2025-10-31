Wildberries запустил тестирование доставки грузов с помощью БПЛА
Первый тестовый полет состоялся в Санкт-Петербурге. Груз доставили из логистического центра в Шушарах до ПВЗ на Полевой. В компании считают, что в перспективе технология может быть эффективна для доставки товаров в труднодоступные регионы России.
