Во Владимире БПЛА атаковали электроподстанцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости»,

По данным канала, после атаки беспилотника по электроподстанции в микрорайоне Энергетик на ней произошло возгорание, из-за чего пришлось эвакуировать ближайшие дома. Въезд и выезд в микрорайон ограничены, закрыты школа, детский сад (занятия пройдут дистанционно), отменено движение общественного транспорта.

По словам местных, смс-оповещения об угрозе БПЛА пришли им «намного позднее, чем случилось событие», в 5 утра губернатор региона Александр Авдеев заявил, что после атаки «все системы функционируют в штатном режиме».