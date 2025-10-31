В США заявили, что Трамп резко смягчил позицию по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поддержке Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников, сообщает Fox News. В отличие от прежнего курса, глава Белого дома теперь проявляет гораздо меньшую готовность помогать Киеву и призывать к прекращению боевых действий. Недавние действия Трампа, такие как отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить украинскому президенту Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, усиливают тревогу среди европейских стран, которые не могут предсказать, какой шаг предпримет Трамп далее. Кроме того, недавняя встреча Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином продемонстрировала смягчение его жестких требований в отношении Украины.

Фото: Wikipedia / The White House