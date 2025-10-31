В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района закроют 1 ноября с 10:00 до 12:00 по техническим причинам. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

