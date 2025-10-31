Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
481
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 751
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 162
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 454
В Рязанской области закроют движение по мосту через Оку
Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района закроют 1 ноября с 10:00 до 12:00 по техническим причинам. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.