В Рязанской области легковушка врезалась в опору ЛЭП, пострадали двое детей

Отмечается, что авария случилась в четверг, 30 октября, в селе Восход Кадомского района. По предварительной информации, 49-летняя жительница Нижегородской области на «Мицубиси АСХ» не справилась с управлением и столкнулась с опорой ЛЭП. В результате происшествия водитель, а также ее пассажиры в возрасте 31-го года, 10 и пяти лет получили травмы различной степени тяжести.

В Рязанской области легковушка врезалась в опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в четверг, 30 октября, в селе Восход Кадомского района.

По предварительной информации, 49-летняя жительница Нижегородской области на «Мицубиси АСХ» не справилась с управлением и столкнулась с опорой ЛЭП.

В результате происшествия водитель, а также ее пассажиры в возрасте 31-го года, 10 и пяти лет получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.