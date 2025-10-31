В Рязанской области горела хозпостройка
30 октября в Рязанском районе, в селе Агро-Пустынь, горела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 05:33. Возгорание тушили 10 человек и 2 единицы техники. Огонь распространился на площадь 24 метра квадратных. Уточняется, что пострадавших и погибших нет.
Фото: МЧС по Рязанской области