В Рязани завершено погружение 75% свай для нового моста через Оку

В Рязани активно продолжается строительство нового моста через реку Оку. На данный момент уже погружено 75% свай — это 1273 из 1678 запланированных. Работы выполняются специалистами компании «ДиМ» НПС Мостоотряда-22. В проекте используются разные типы свай: призматические, которые поддержат опоры моста, и буронабивные, которые будут служить для русловых опор. На данный момент завершены ростверки для одной из опор, а всего предстоит построить 28 опор, две из которых находятся в реке. В строительстве участвуют более 180 человек и 100 единиц техники.

Фото: Дороги и мосты