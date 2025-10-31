Рязань
В Рязани задержали рецидивиста за кражу смартфона и угон автомобиля
Оперативники задержали 37-летнего рязанца, который подозревается в краже смартфона и угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

34-летний местный житель сообщил о пропаже своего телефона, который он оставил на столе в кафе, где отдыхал с друзьями.

Полицейские выяснили, что к хищению может быть причастен 37-летний рецидивист. В ходе оперативных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Позже у него нашли украденный телефон.

Как стало известно, рецидивист заметил оставленный на столе телефон и, воспользовавшись моментом, забрал его с намерением продать. Однако его планы не осуществились. При проверке на причастность к другим преступлениям выяснилось, что он также замешан в угоне автомобиля «Хэндай».

Потерпевший, 30-летний рязанец, сообщил полиции о пропаже своей машины после вечеринки, на которой присутствовали незнакомые ему люди. В результате расследования полицейские смогли установить личность почти всех участников застолья, и теперь злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности.

Следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый взят под стражу.