В Рязани родился малыш весом почти в 5 кг

Новорожденный стал пятым в семье рязанки. Мальчика назвали Артемом. Его вес составил 4540 г. Малыш родился с оценкой по Апгар -8/9 баллов. Отмечается, что ребенок и его мать выписаны домой.