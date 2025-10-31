В Рязани произошло массовое ДТП

ДТП произошло 31 октября на улице Спортивной, около поворота на ЦСК. По словам очевидцев, столкнулись три легковушки. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги сильно затруднено. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.