В Рязани начали проверять киоски и палатки

Об этом сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин. «К нам ежедневно обращается все больше предпринимателей — владельцев НТО. Сейчас сотрудники администрации города Рязани проводят активный мониторинг по всем районам. Все выявленные нарушения — ржавчина на конструкциях, грязь, неправильное оформление фасада, отсутствие или неправильное размещение вывески, и другие — могут стать основанием для расторжения договора и демонтажа объекта», — сообщает уполномоченный.

