Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
503
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 794
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 191
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 496
В Рязани на управляющую компанию подали в суд
Госжилинспекция после внеплановой проверки выдала УК «Олимп Сервис» предписание и потребовала заключить договор с газораспределительной организацией о техобслуживании, а также провести ремонт газового оборудования в доме № 15 на улице Строителей в Рязани. Однако организация не сделала этого. Инспекция направила в суд иск с требованием привлечь ООО «УК «Олимп Сервис» к административной ответственности. Ранее стало известно, что в Рязани оштрафовали руководителя этой управляющей организации на 50 тысяч рублей.

В Рязани на управляющую компанию ООО «УК «Олимп Сервис» подали в суд. Об этом 31 октября сообщили в соцсетях региональной госжилинспекции.

Инспекция после внеплановой проверки выдала УК предписание и потребовала заключить договор с газораспределительной организацией о техобслуживании, а также провести ремонт газового оборудования в доме № 15 на улице Строителей в Рязани.

Однако организация не сделала этого. Инспекция направила в суд иск с требованием привлечь ООО «УК «Олимп Сервис» к административной ответственности.

Ранее стало известно, что в Рязани оштрафовали руководителя этой управляющей организации на 50 тысяч рублей.