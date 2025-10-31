В Рязани на управляющую компанию подали в суд

Госжилинспекция после внеплановой проверки выдала УК «Олимп Сервис» предписание и потребовала заключить договор с газораспределительной организацией о техобслуживании, а также провести ремонт газового оборудования в доме № 15 на улице Строителей в Рязани. Однако организация не сделала этого. Инспекция направила в суд иск с требованием привлечь ООО «УК «Олимп Сервис» к административной ответственности. Ранее стало известно, что в Рязани оштрафовали руководителя этой управляющей организации на 50 тысяч рублей.

В Рязани на управляющую компанию ООО «УК «Олимп Сервис» подали в суд. Об этом 31 октября сообщили в соцсетях региональной госжилинспекции.

Инспекция после внеплановой проверки выдала УК предписание и потребовала заключить договор с газораспределительной организацией о техобслуживании, а также провести ремонт газового оборудования в доме № 15 на улице Строителей в Рязани.

Однако организация не сделала этого. Инспекция направила в суд иск с требованием привлечь ООО «УК «Олимп Сервис» к административной ответственности.

Ранее стало известно, что в Рязани оштрафовали руководителя этой управляющей организации на 50 тысяч рублей.