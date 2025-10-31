В Рязани индивидуальный предприниматель незаконно предоставлял медуслуги
Установлено, что ИП делал вакуумный массаж, лазерную эпиляцию, ультразвуковую чистку без наличия соответствующей лицензии. Информация о работе размещена в каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя, что вводит потребителей в заблуждение относительно законности осуществления деятельности.
По данному факту прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.
Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор.