В Рязани индивидуальный предприниматель незаконно предоставлял медуслуги

Установлено, что ИП делал вакуумный массаж, лазерную эпиляцию, ультразвуковую чистку без наличия соответствующей лицензии. Информация о работе размещена в каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя, что вводит потребителей в заблуждение относительно законности осуществления деятельности.