В России предложили вернуть практико-ориентированное обучение в школы

В России высказали инициативу о возвращении практико-ориентированного обучения в школы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замсекретаря ОП Владислава Гриба.
Он подчеркнул важность внедрения направлений, таких как ремесла, профориентация и инженерные кружки, в образовательный процесс.
Гриб отметил, что его собственный опыт в советской школе, где он получил водительские права, оказался весьма полезным в жизни. Он указал на положительный опыт некоторых московских школ, где уже существуют профориентационные классы и инженерные кружки, и призвал к обязательному внедрению таких инициатив по всей стране.
Кроме того, Гриб предложил ввести дополнительную плату для учителей, занимающихся практико-ориентированным обучением. Он также считает необходимым налаживание сотрудничества школ с предприятиями и индустриальными партнерами, чтобы крупные компании могли взять шефство над конкретными классами или направлениями.