В России предложили вернуть практико-ориентированное обучение в школы
В России предложили вернуть практико-ориентированное обучение в школы, сообщает РИА Новости со ссылкой на замсекретаря ОП Владислава Гриба. Он подчеркнул важность внедрения ремесел, профориентации и инженерных кружков в образовательный процесс. Гриб отметил, что его опыт в советской школе, где он получил водительские права, оказался полезным. Он указал на успешные примеры московских школ с профориентационными классами и призвал к обязательному внедрению таких инициатив по всей стране. Кроме того, Гриб предложил ввести дополнительную плату для учителей, занимающихся практико-ориентированным обучением, и наладить сотрудничество школ с предприятиями, чтобы компании могли взять шефство над классами или направлениями.

В России высказали инициативу о возвращении практико-ориентированного обучения в школы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замсекретаря ОП Владислава Гриба.

Он подчеркнул важность внедрения направлений, таких как ремесла, профориентация и инженерные кружки, в образовательный процесс.

Гриб отметил, что его собственный опыт в советской школе, где он получил водительские права, оказался весьма полезным в жизни. Он указал на положительный опыт некоторых московских школ, где уже существуют профориентационные классы и инженерные кружки, и призвал к обязательному внедрению таких инициатив по всей стране.

Кроме того, Гриб предложил ввести дополнительную плату для учителей, занимающихся практико-ориентированным обучением. Он также считает необходимым налаживание сотрудничества школ с предприятиями и индустриальными партнерами, чтобы крупные компании могли взять шефство над конкретными классами или направлениями.