В России предложили продавать рыбу по четвергам с 50-процентной скидкой
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить в стране «рыбный четверг», когда в магазинах продукт будет продаваться за полцены. Он отметил, что цены на рыбу стремительно растут. «Поэтому нужен целый комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта», — добавил он. Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.
В России предложили продавать рыбу по четвергам с 50-процентной скидкой. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 31 октября ТАСС.
Он предложил установить в стране «рыбный четверг», когда в магазинах продукт будет продаваться за полцены.
Депутат отметил, что цены на рыбу стремительно растут.
«Поэтому нужен целый комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта», — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.