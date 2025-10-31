В России предложили продавать рыбу по четвергам с 50-процентной скидкой

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить в стране «рыбный четверг», когда в магазинах продукт будет продаваться за полцены. Он отметил, что цены на рыбу стремительно растут. «Поэтому нужен целый комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта», — добавил он. Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.

В России предложили продавать рыбу по четвергам с 50-процентной скидкой. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передало 31 октября ТАСС.

Он предложил установить в стране «рыбный четверг», когда в магазинах продукт будет продаваться за полцены.

Депутат отметил, что цены на рыбу стремительно растут.

«Поэтому нужен целый комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.