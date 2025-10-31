В России может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб высказал мнение о возможном введении ЕГЭ по искусственному интеллекту и информационным технологиям в будущем. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что это может стать реальностью, и добавил, что уже сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества школьных предметов и обязательных экзаменов.

Гриб упомянул, что недавно были высказаны идеи о введении ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для инженерных специальностей. Однако он предостерег от чрезмерного расширения списка экзаменов, подчеркнув, что ЕГЭ являются достаточно сложными, и важно, чтобы школы и учителя были готовы к таким изменениям.