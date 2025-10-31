В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 31 октября, на втором километре автодороги «Чулково-Ермолово». По предварительной информации, 61-летний житель Скопина на «Ладе» наехал на 39-летнего местного жителя. Пешеход от полученных травм скончался на месте.