Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.30 / 81.40 31/10 09:55
Нал. EUR 94.50 / 95.30 31/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 721
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 145
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 433
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области
Отмечается, что авария случилась в пятницу, 31 октября, на втором километре автодороги «Чулково-Ермолово». По предварительной информации, 61-летний житель Скопина на «Ладе» наехал на 39-летнего местного жителя. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 31 октября, на втором километре автодороги «Чулково-Ермолово».

По предварительной информации, 61-летний житель Скопина на «Ладе» наехал на 39-летнего местного жителя.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.