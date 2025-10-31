В ОП не поддержали идею о переносе начала занятий в школах на девять утра

Замсекретарь ОП РФ Владислав Гриб заявил, что учебные заведения должны самостоятельно решать вопрос переноса начала уроков на 9 утра, обязательно консультируясь с родителями. Он не поддерживает эту инициативу, акцентируя важность самостоятельности школ в принятии решений. Гриб отметил, что вопрос начала уроков в 9 и введения пятидневной недели остаётся актуальным и требует обсуждения. Зимой (ноябрь-декабрь) раннее начало проблематично из-за темноты, тогда как весной это не вызывает затруднений. Он также подчеркнул важность консультаций с психологами и обратил внимание на сложности родителей, которым трудно одновременно отвезти детей в школу и успеть на работу, особенно если рабочий день начинается в 9 утра.