В ОП не поддержали идею о переносе начала занятий в школах на девять утра
Замсекретарь ОП РФ Владислав Гриб заявил, что учебные заведения должны самостоятельно решать вопрос переноса начала уроков на 9 утра, обязательно консультируясь с родителями. Он не поддерживает эту инициативу, акцентируя важность самостоятельности школ в принятии решений. Гриб отметил, что вопрос начала уроков в 9 и введения пятидневной недели остаётся актуальным и требует обсуждения. Зимой (ноябрь-декабрь) раннее начало проблематично из-за темноты, тогда как весной это не вызывает затруднений. Он также подчеркнул важность консультаций с психологами и обратил внимание на сложности родителей, которым трудно одновременно отвезти детей в школу и успеть на работу, особенно если рабочий день начинается в 9 утра.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что учебным заведениям следует самостоятельно решать вопрос о переносе начала уроков на девять утра, при этом обязательно консультируясь с родителями учеников. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в текущий момент не поддерживает эту инициативу, подчеркивая важность предоставления прав самим учебным заведениям в принятии решений.

Гриб также указал, что вопрос о начале уроков в девять часов и внедрении пятидневной учебной недели остается актуальным и требует обсуждения. Он отметил, что зимой, особенно в ноябре и декабре, начало занятий в это время может быть проблематичным из-за темноты, тогда как весной такая мера не вызывает особых затруднений.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость консультаций с психологами по этому вопросу. Замсекретаря ОП РФ добавил, что многие родители сталкиваются с трудностями, когда им нужно отвезти детей в школу и успеть на работу, особенно если рабочий день начинается в девять утра. Он подчеркнул, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей необходимо провожать в школу.