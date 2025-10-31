В ОП не поддержали идею о переносе начала занятий в школах на девять утра

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что учебным заведениям следует самостоятельно решать вопрос о переносе начала уроков на девять утра, при этом обязательно консультируясь с родителями учеников. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что в текущий момент не поддерживает эту инициативу, подчеркивая важность предоставления прав самим учебным заведениям в принятии решений.
Гриб также указал, что вопрос о начале уроков в девять часов и внедрении пятидневной учебной недели остается актуальным и требует обсуждения. Он отметил, что зимой, особенно в ноябре и декабре, начало занятий в это время может быть проблематичным из-за темноты, тогда как весной такая мера не вызывает особых затруднений.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость консультаций с психологами по этому вопросу. Замсекретаря ОП РФ добавил, что многие родители сталкиваются с трудностями, когда им нужно отвезти детей в школу и успеть на работу, особенно если рабочий день начинается в девять утра. Он подчеркнул, что не у всех есть возможность пользоваться общественным транспортом, а маленьких детей необходимо провожать в школу.