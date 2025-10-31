В ноябре в Рязани стартует фестиваль «Кухня Рязанского края»

Фестиваль пройдет с 1 по 15 ноября. В мероприятии примут участие: рестораны «Гринвич», «Лыбедь», «Мейт», трактир «Белый», гастробары «Поэт» и «Есть», кафе «Графин», «Старый мельник», «Калинник».