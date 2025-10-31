Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.60 / 80.91 31/10 13:15
Нал. EUR 94.80 / 95.89 31/10 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
481
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 750
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 161
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В МВД предупредили о схеме мошенников с голосованием за детей в конкурсе
Мошенники усовершенствовали схему обмана, используя метод «проголосуй за мою дочь в конкурсе», сообщает МВД в Telegram. Теперь они создают многоэтапную подделку: клонируют аккаунты знакомых и формируют от их имени «группы поддержки» с ботами, имитирующими активность. Реальных пользователей приглашают с ограничением на сообщения, чтобы заставить перейти по фишинговой ссылке. Обман основан на социальном подтверждении, снижающем бдительность жертв. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам, крадут личные данные или устанавливают вредоносное ПО.

Мошенники усовершенствовали схему обмана, используя метод «проголосуй за мою дочь в конкурсе», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Вместо простого обращения к жертвам, злоумышленники теперь создают многоэтапную подделку, клонируя аккаунты знакомых и создавая от их имени «группы поддержки».

По данным ведомства, мошенники пишут убедительные тексты и наполняют группы ботами, имитирующими активность. После этого они приглашают реальных пользователей, ограничивая их возможность писать сообщения. Главная цель таких действий — заставить людей перейти по фишинговой ссылке.

Механизм обмана основывается на социальном подтверждении и снижении бдительности жертв. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам, крадут личные данные или устанавливают вредоносное ПО.