В МВД предупредили о схеме мошенников с голосованием за детей в конкурсе

Мошенники усовершенствовали схему обмана, используя метод «проголосуй за мою дочь в конкурсе», сообщает МВД в Telegram. Теперь они создают многоэтапную подделку: клонируют аккаунты знакомых и формируют от их имени «группы поддержки» с ботами, имитирующими активность. Реальных пользователей приглашают с ограничением на сообщения, чтобы заставить перейти по фишинговой ссылке. Обман основан на социальном подтверждении, снижающем бдительность жертв. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам, крадут личные данные или устанавливают вредоносное ПО.

Мошенники усовершенствовали схему обмана, используя метод «проголосуй за мою дочь в конкурсе», сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Вместо простого обращения к жертвам, злоумышленники теперь создают многоэтапную подделку, клонируя аккаунты знакомых и создавая от их имени «группы поддержки».

По данным ведомства, мошенники пишут убедительные тексты и наполняют группы ботами, имитирующими активность. После этого они приглашают реальных пользователей, ограничивая их возможность писать сообщения. Главная цель таких действий — заставить людей перейти по фишинговой ссылке.

Механизм обмана основывается на социальном подтверждении и снижении бдительности жертв. В результате мошенники получают доступ к аккаунтам, крадут личные данные или устанавливают вредоносное ПО.