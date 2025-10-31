В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю
Украинская армия лишилась до 10115 боевиков. Противовоздушная оборона сбила 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. ВС РФ освободили семь населенных пунктов.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Украинская армия лишилась до 10115 боевиков.
Противовоздушная оборона сбила 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
ВС РФ освободили семь населенных пунктов.