В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю

Украинская армия лишилась до 10115 боевиков. Противовоздушная оборона сбила 17 управляемых авиационных бомб, 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1701 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. ВС РФ освободили семь населенных пунктов.