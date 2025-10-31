В Госдуме предложили ввести поощрение для добросовестных водителей

В России предложил ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не нарушали ПДД и не становились виновниками ДТП. Об этом заявил Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своем обращении, копия которого есть у РИА Новости.

Согласно инициативе, гражданам, не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД, будет предоставляться скидка при покупке топлива на любой автозаправке страны в следующем месяце. Для реализации этой идеи Чернышов предложил создать защищенный канал обмена данными между ГИБДД и системами автозаправочных станций, что позволит проверять статус водителя в режиме онлайн через мобильное приложение или карту лояльности.

Финансирование программы депутат предлагает осуществлять за счет целевого фонда, сформированного из части средств, поступающих от штрафов за наиболее опасные нарушения, такие как езда в состоянии опьянения. Чернышов подчеркнул, что такой подход обеспечит устойчивость проекта и закрепит принцип социальной справедливости.

По мнению депутата, данная мера окажет ощутимую поддержку добросовестным автомобилистам, повысит культуру вождения, снизит уровень аварийности и укрепит доверие к государственным институтам. В завершение своего обращения Чернышов предложил рассмотреть возможность создания рабочей группы и запуска пилотного проекта в одном или двух регионах страны.