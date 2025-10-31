Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.30 / 80.88 31/10 16:55
Нал. EUR 94.47 / 95.67 31/10 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
494
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 773
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 176
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 478
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме напомнили водителям о «зимних» штрафах
По словам депутата Федяева, водителям грозят штрафы в размере 500 рублей за езду на летней резине с 1 декабря по 28 февраля. Однако регионы могут устанавливать период самостоятельно. Федяев добавил, что закон устанавливает лишь общие временные рамки, поэтому водителям нужно руководствоваться погодными условиями. По словам депутата, эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5…+7 градусов.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев напомнил водителям о «зимних» штрафах. Об этом 31 октября сообщило ТАСС.

По словам депутата, водителям грозят штрафы в размере 500 рублей за езду на летней резине с 1 декабря по 28 февраля. Однако регионы могут устанавливать период самостоятельно.

Федяев добавил, что закон устанавливает лишь общие временные рамки, поэтому водителям нужно руководствоваться погодными условиями.

По словам депутата, эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5…+7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Центральной России это происходит ближе к ноябрю.