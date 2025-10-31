В Госдуме напомнили водителям о «зимних» штрафах

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев напомнил водителям о «зимних» штрафах. Об этом 31 октября сообщило ТАСС.

По словам депутата, водителям грозят штрафы в размере 500 рублей за езду на летней резине с 1 декабря по 28 февраля. Однако регионы могут устанавливать период самостоятельно.

Федяев добавил, что закон устанавливает лишь общие временные рамки, поэтому водителям нужно руководствоваться погодными условиями.

По словам депутата, эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5…+7 градусов.

Ранее сообщалось, что в Центральной России это происходит ближе к ноябрю.