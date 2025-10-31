В главном доме Желтухиных и Никольской церкви провели противоаварийные работы

В главном доме усадьбы Желтухиных в селе Старое Зимино Захаровского района и Никольской церкви в селе Токарево Касимовского округа выполнены противоаварийные и консервационные работы. Заказчиком выступило Минкультуры РФ.

В Рязанской области еще на двух объектах культурного наследия федерального значения выполнены противоаварийные работы. Об этом сообщили в соцсетях региональной инспекции по охране ОКН.

Фото: инспекция по охране ОКН Рязанской области