Суд ужесточил наказание рязанке, сын которой умер на батарее от ожогов
Рязанке, сын которой умер на батарее от ожогов, ужесточили наказание и увеличили срок ограничения свободы. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе областного суда.

Ирине Антипкиной увеличили срок ограничения свободы до 1 года 6 месяцев. Ее судили по 109 статье части 1 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Антипкиной запрещается изменять место жительства, покидать дом с 22 до 6 часов и выезжать за пределы Шиловского муниципального района без согласия специализированного госоргана.

Ранее рязанке назначили 1 год ограничения свободы. Прокурор не согласился с решением и подал апелляционную жалобу на приговор Шиловского районного суда.

Напомним, сын Ирины Антипкиной скончался от ожогов, пока женщина спала. Трагедия случилась в ночь на 24 марта 2025 года в селе Инякино Шиловского района. Местные жители отмечали, что пятимесячный мальчик рос в неблагополучной многодетной семье. Также по их рассказам, в ночь трагедии он упал, застрял между кроватной и батареей, получил сильные ожоги и погиб.

Об этом случае рассказали в эфире программы «За гранью» на телеканале «НТВ». В сюжете под названием «Проспала смерть сына на батарее» Ирина Антипкина рассказала, что в ночь трагедии проводила сожителя Александра на работу и начала заниматься домашними делами. Когда мужчина вернулся, они поругались. После ссоры Александр уехал к друзьям, чтобы избежать дальнейших конфликтов.

В эфире программы Ирина объяснила, что покормила ребенка и уснула вместе с ним от усталости, а позже не почувствовала как сын уполз. У погибшего малыша зафиксировали 20% ожогов тела.

Фото: кадр с эфира программы «За гранью» на НТВ