Рязанские полицейские депортировали из России двоих иностранцев

Рязанские полицейские депортировали из России двоих иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Один из мужчин был осужден за грабеж, второй — за разбойное нападение.

В отношении мигрантов Минюст вынес решение о нежелательности пребывания на территории России.

Сотрудники полиции сопроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу в аэропорту «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.