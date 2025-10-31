Рязанку осудят за призыв к экстремистской деятельности
По версии следствия, обвиняемая разместила в мессенджере комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Уголовное дело направлено в суд.
