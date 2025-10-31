Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.30 / 81.40 31/10 09:55
Нал. EUR 94.50 / 95.30 31/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 721
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 145
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 433
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами
Большинство жителей не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых привлекает лишь 8% опрошенных. 18% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.

Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами или отпуском. Об этом пишет сервис SuperJob.

Большинство жителей не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых привлекает лишь 8% опрошенных.

18% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.