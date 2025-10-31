Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами

Большинство жителей не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых привлекает лишь 8% опрошенных. 18% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.

Рязанцы рассказали, будут ли они продлевать длинные выходные отгулами или отпуском. Об этом пишет сервис SuperJob.

Большинство жителей не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (59%). Идея удлинить отдых привлекает лишь 8% опрошенных.

18% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 15% работают по сменному графику.