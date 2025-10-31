Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.98 0.48 01/11
ЦБ EUR 93.39 0 01/11
Нал. USD 81.30 / 80.88 31/10 18:15
Нал. EUR 94.47 / 95.67 31/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
503
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 794
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 191
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали о плюсах панорамных остеклений

Рязанцам рассказали о плюсах панорамных остеклений. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мармакс».

Отмечается, что подобный вид остекления представлен в городском квартале «Манхэттен». Высота окон составляет 2,9 м.

«Панорамное остекление высотой 2,9 м открывает вид на город и наполняет квартиры естественным светом. Даже в плотной городской среде ощущается свобода: света достаточно, чтобы интерьер казался объемнее и спокойнее. Сквозь большие окна можно наблюдать смену сезонов, а вечерами — любоваться мягким сиянием фасадной подсветки», — отметили в компании.

В компании подчеркнули, что в проектах «Мармакс» применяются мультифункциональные стеклопакеты Sunguard, которые защищают от солнца, шума и холода, поддерживая комфортную температуру в любое время года. Алюминиевый профиль Rehau с мембраной исключает сквозняки и конденсат, выдерживает ветровые нагрузки и сохраняет точную геометрию даже при перепадах температуры. Все элементы объединены в единую систему, где каждый компонент работает на энергоэффективность и долговечность.

«Панорамное остекление сегодня стало стандартом качества. Оно делает пространства светлее и просторнее, при этом за внешней легкостью стоят продуманные технологические решения. Мы создаем проекты, в которых свет в комплексе с другими факторами работает на человека: делает пространство теплее, а жизнь — комфортнее и спокойнее», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».