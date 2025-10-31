Рязанцам рассказали о плюсах панорамных остеклений

Рязанцам рассказали о плюсах панорамных остеклений. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мармакс».

Отмечается, что подобный вид остекления представлен в городском квартале «Манхэттен» . Высота окон составляет 2,9 м.

«Панорамное остекление высотой 2,9 м открывает вид на город и наполняет квартиры естественным светом. Даже в плотной городской среде ощущается свобода: света достаточно, чтобы интерьер казался объемнее и спокойнее. Сквозь большие окна можно наблюдать смену сезонов, а вечерами — любоваться мягким сиянием фасадной подсветки», — отметили в компании.

В компании подчеркнули, что в проектах «Мармакс» применяются мультифункциональные стеклопакеты Sunguard, которые защищают от солнца, шума и холода, поддерживая комфортную температуру в любое время года. Алюминиевый профиль Rehau с мембраной исключает сквозняки и конденсат, выдерживает ветровые нагрузки и сохраняет точную геометрию даже при перепадах температуры. Все элементы объединены в единую систему, где каждый компонент работает на энергоэффективность и долговечность.

«Панорамное остекление сегодня стало стандартом качества. Оно делает пространства светлее и просторнее, при этом за внешней легкостью стоят продуманные технологические решения. Мы создаем проекты, в которых свет в комплексе с другими факторами работает на человека: делает пространство теплее, а жизнь — комфортнее и спокойнее», — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».