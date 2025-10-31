Россиянам напомнили про двухдневную рабочую неделю под конец года

Последняя рабочая неделя 2025 года в России будет состоять всего из двух дней — 29 и 30 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. По его словам, 31 декабря объявлено нерабочим днем согласно решению правительства. Напомним, что россияне смогут насладиться длительными новогодними праздниками, которые в 2026 году продлятся целых 12 дней.

Напомним, что россияне смогут насладиться длительными новогодними праздниками, которые в 2026 году продлятся целых 12 дней. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее отметил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому эти дни были перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года соответственно.

По действующему законодательству, нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1-6 и 8 января) и Рождество (7 января).