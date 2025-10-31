Россиян начали обманывать перед Днем народного единства по новой схеме

Перед Днем народного единства мошенники активизировались, используя темы фейковых выплат и подарков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Angara Security. Аферисты, выдавая себя за сотрудников госорганов и соцслужб, обманывают россиян, обещая им разовые выплаты, подарки к празднику или государственные бонусы за участие в общественных инициативах. Злоумышленники просят жертв подтвердить свою личность по телефону, назвать код из СМС или предоставить реквизиты банковской карты для получения «подарка». Эксперты отмечают, что мошенники начали спекулировать на патриотических чувствах россиян и идее государственной поддержки.

