Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
Сбт, 01
Вск, 02
ЦБ USD 80.5 1.03 31/10
ЦБ EUR 93.39 1.14 31/10
Нал. USD 81.30 / 81.40 31/10 09:55
Нал. EUR 94.50 / 95.30 31/10 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 2025 15:06
472
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 721
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 145
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 433
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россиян начали обманывать перед Днем народного единства по новой схеме
Перед Днем народного единства мошенники активизировались, используя темы фейковых выплат и подарков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Angara Security. Аферисты, выдавая себя за сотрудников госорганов и соцслужб, обманывают россиян, обещая им разовые выплаты, подарки к празднику или государственные бонусы за участие в общественных инициативах. Злоумышленники просят жертв подтвердить свою личность по телефону, назвать код из СМС или предоставить реквизиты банковской карты для получения «подарка». Эксперты отмечают, что мошенники начали спекулировать на патриотических чувствах россиян и идее государственной поддержки.

Перед Днем народного единства мошенники активизировались, используя темы фейковых выплат и подарков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов Angara Security.

Аферисты, выдавая себя за сотрудников госорганов и соцслужб, обманывают россиян, обещая им разовые выплаты, подарки к празднику или государственные бонусы за участие в общественных инициативах.

Злоумышленники просят жертв подтвердить свою личность по телефону, назвать код из СМС или предоставить реквизиты банковской карты для получения «подарка».

Эксперты отмечают, что мошенники начали спекулировать на патриотических чувствах россиян и идее государственной поддержки.