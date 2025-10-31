Прокуратура помогла инвалиду из Шилова получить деньги за моральный ущерб

По данным прокуратуры, мужчина нуждается в постоянном использовании технических средств реабилитации. Однако региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не обеспечило его необходимыми средствами в установленный срок. Через суд мужчина получил 20 тыс. рублей.