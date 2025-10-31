При пожаре в пятиэтажке в Рязани погибла женщина, ее сын пострадал

Пожар произошел ночью 30 октября в одной из квартир дома на улице Керамзавода. По данным регионального следкома, пострадали 64-летняя жительница и ее 44-летний сын. От полученных ожогов женщина скончалась. Мужчина с термическими повреждениями доставлен в медучреждение. По предварительным данным следователей, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.

Напомним, на тушение выезжали девять человек и три спецавтомобиля.