Появились подробности ДТП на Московском шоссе
Напомним, авария произошла вечером 31 октября. По словам рязанцев, под колеса автомобиля попала пожилая женщина. Информации о ее состоянии нет. На месте работали экстренные службы.
Появились подробности ДТП на Московском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
