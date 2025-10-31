Под Рязанью полиция перекрыла дорогу, образовалась крупная пробка

Дорогу перекрыли в поселке Мурмино вечером 31 октября. На месте работают следователи. Очевидцы сообщают, что на дороге ведется следственный эксперимент по поводу аварии, произошедшей 5 октября. Напомним, 5 октября на данном участке дороги автомобиль сбил мужчину. Пешеход скончался на месте.