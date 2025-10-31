Под контролем: «Новые люди» проверили питьевую воду в Рязани

Собранные образцы уже переданы на проверку в Роспотребнадзор.

Партия «Новые люди» организовала акцию по проверке питьевой воды в Рязани. Адреса, где нужно проверить качество воды, жители города присылали в соцсети реготделения, а также городские паблики.

Первые пробы воды для исследования, сторонники взяли в квартирах рязанцев, в одном из автоматов в центре города, а также на анализ была взята вода на колонке в частном секторе, куда рязанцы специально ездят из разных концов города. Всего в специально предоставленную Роспотребнадзором тару (стеклянную и пластиковую) взято на экспертизу 20 образцов воды.

«Меньше чем за неделю мы получили около ста заявок. Чтобы исследование получилось максимально информативным, побывали в разных частях Рязани. Забор воды был сделан в квартирах в микрорайоне Солотча, Дашках и в самом центре. Также пробы взяли с колонки в Горроще и в платном автомате в Канищево. Кстати, с колонок и автоматов люди пьют воду в надежде, что она значительно качественнее той, что из крана. Вот и узнаем», — пояснили в региональном штабе партии.

В реготделении отметили, что заявки поступали самые разные. От жалоб на ржавчину в кранах до сообщений о воде с неприятным запахом тины и рыбы. Самое распространенное: «вода грязная и вонючая». А на фотографиях, которыми делятся рязанцы, воду на самом деле сложно назвать чистой питьевой.

«О жалобах на воду нам много говорят во время дворовых встреч, а также горожане часто пишут о проблеме с некачественной водой в соцсетях, жалуясь на запах, вкус и цвет. Чтобы узнать, что на самом деле пьют люди, образцы воды будут проверены в Роспотрбнадзоре на химический и микробиологический показатели. Результаты экспертизы мы обязательно озвучим! И если тест на чистоту и качество воды будет провален, будем принимать необходимые меры в зависимости от ситуации: требовать перерасчета за плохую воду, установки специальных фильтров или же замены изношенных сетей там, где питьевая вода из кранов уже стала непригодной, и возможно опасной, для рязанцев», — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

Акция уже вызвала большой общественный резонанс. Жители города до сих пор активно откликаются, сообщая адреса, где, по их мнению, качество воды оставляло желать лучшего. И исследование будет продолжено. Оставить заявки можно в соцсетях регионального отделения.

«Результаты мы обязательно опубликуем, взятые пробы должны быть исследованы специалистами в срок до 14 рабочих дней», — добавили в штабе «Новых людей».