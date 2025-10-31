Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk

В пятницу, 31 октября, Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk. Отмечается, что окончательное решение о передаче ракет остается за Трампом. Ранее Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России.