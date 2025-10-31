Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
Отмечается, что окончательное решение о передаче ракет остается за Трампом.
Ранее Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России.