На трассе в Рязанской области сбили лося

ДТП произошло 31 октября по дороге от Пронска до Рязани. «На подъеме на бугор лося сбили. Две машины ремонту не подлежат. Лось крупный», — отметили очевидцы. Информации о пострадавших среди людей нет. Животное погибло.