На трассе в Рязанской области сбили лося
На трассе в Рязанской области сбили лося. Об этом сообщает Telegram-канал «Скопин народный».
ДТП произошло 31 октября по дороге от Пронска до Рязани.
«На подъеме на бугор лося сбили. Две машины ремонту не подлежат. Лось крупный», — отметили очевидцы.
Информации о пострадавших среди людей нет. Животное погибло.