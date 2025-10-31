Рязань
На Солотчинском шоссе после жалоб рязанцев отключили новое освещение
Как рассказали читатели РЗН. инфо, освещение на Солотчинском шоссе отключили 31 октября. Ранее рязанцы сообщали, что фонари ослепляют водителей во время проезда участка перед мостом.

На Солотчинском шоссе после жалоб рязанцев отключили новое освещение. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

По их словам, освещение на Солотчинском шоссе отключили 31 октября.

Ранее рязанцы сообщали, что фонари ослепляют водителей во время проезда участка перед мостом.