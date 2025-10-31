Мэрия: в школах Рязани не хватает 17 тысяч мест

Отмечается, что высокая потребность в строительстве новых общеобразовательных учреждений зафиксирована в Песочне, Шлаковом, а также на Московском и Михайловском шоссе. Кроме того, наибольшее превышение нормативной заполняемости школ выявили в Соколовке, Шлаковом, Медгородке и на Московском. Больше всего школьников, которые учатся во вторую смену, оказалось в Шлаковом (35%) и на Михайловском шоссе (28%). В 2025—2026 году в школах учатся 64 тысячи 579 детей, при этом количество доступных мест составляет 47 тысяч 797. Таким образом, в Рязани не хватает около 17 тысяч мест.

В школах Рязани в 2025—2026 учебном году не хватает 17 тысяч мест. Соответствующие сведения содержатся в плане работы управления образования и молодежной политики горадминистрации.

Согласно документу, высокая потребность в строительстве новых общеобразовательных учреждений зафиксирована в Песочне, Шлаковом, а также на Московском и Михайловском шоссе. Кроме того, наибольшее превышение нормативной заполняемости школ выявили в Соколовке, Шлаковом, Медгородке и на Московском.

Больше всего школьников, которые учатся во вторую смену, оказалось в Шлаковом (35%) и на Михайловском шоссе (28%). В 2025—2026 году в школах учатся 64 тысячи 579 детей, при этом количество доступных мест составляет 47 тысяч 797. Таким образом, в Рязани не хватает около 17 тысяч мест.

«Несмотря на тенденцию к снижению общей численности учащихся, значительный дефицит учебных мест не позволяет полностью ликвидировать двухсменный режим обучения», — отметили в документе.

При этом в Рязани также сохраняется потребность в новых детских садах. Строительство учреждений необходимо в Песочне, на Московском и Михайловском шоссе. Наибольшее превышение нормативной заполняемости зафиксировано также в Песочне.

Для улучшения системы образования в Рязани продолжается строительство детского сада в районе ЖК «Метропарк» и школ в Семчине и в районе ЖК «Олимпийский».