Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область
Напомним, сегодня ночью средствами ПВО над территорией региона сбиты два беспилотника. «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.
Губернатор Павел Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязанскую область. Пост появился в его Telegram-канале.
