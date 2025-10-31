Лукашенко заявил о планах поставить на боевое дежурство «Орешник» в декабре

По словам Лукашенко, решение о возможном применении ракетного комплекса он будет принимать совместно с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Белоруссии призвал оппонентов за рубежом «не нарываться», отметив, что именно с этого начался украинский конфликт. «Вот, мы сядем с [российским лидером Владимиром] Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», — отметил Лукашенко. Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.

