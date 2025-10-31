Лукашенко заявил, что скоро Европа будет платить Белоруссии за воздух

«Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — заявил политик. По словам Лукашенко, в Европе почти не осталось источников чистого воздуха, а из Белоруссии на континент его уносит ветер.

