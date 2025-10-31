Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1-2 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В МКЦ покажут спектакль для детей «Звезда желаний, или Удивительные приключения Маши», а также пройдет концерт Эллы Хрусталевой.
В Руки ВВерх! Бар с новой программой «Легенды древних» выступит группа «Мещера».
Во дворце молодежи состоится очередной, уже двадцатый второй проект «Беседка. Песни нашего двора».
В первые выходные ноября в ТРЦ «Марко Молл» пройдут два мероприятия — «Вечеринка Akami"и встреча с психологом.
В библиотеке имени Горького начал свою работу выставочный проект «Все в моей памяти…», организованный Рязанской областной библиотекой имени Горького совместно с некоммерческой организацией «Фонд «Творческое наследие»».
