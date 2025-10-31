Рязань
Иордания отменила визы для россиян
С 13 декабря вступает в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Иорданией. Новый режим позволит гражданам обеих стран посещать друг друга без необходимости оформления въездных виз на новых условиях. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордании. На данный момент граждане России по-прежнему могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.

